sciopero aereo del 17 dicembre 2025 stop di quattro ore e possibili disagi

Il 17 dicembre 2025, il trasporto aereo in Italia subirà uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. L’evento potrebbe causare disagi e cancellazioni di voli, influenzando i viaggi dei passeggeri in tutto il Paese. Ecco cosa sapere sull’impatto e le eventuali precauzioni da adottare.

Il 17 dicembre 2025 il trasporto aereo italiano sarà interessato da uno sciopero nazionale di quattro ore, in programma dalle 13:00 alle 17:00. La mobilitazione coinvolge diverse categorie professionali del settore e potrebbe avere effetti significativi sull’operatività degli aeroporti e sui collegamenti aerei, sia nazionali sia internazionali. La giornata cade in una fase delicata dell’anno, con l’avvio dei primi spostamenti legati alle festività natalizie, aumentando il rischio di ritardi e cancellazioni. Le categorie coinvolte nello sciopero. La protesta interessa più segmenti della filiera del trasporto aereo. Quifinanza.it

