Le azzurre dello sci alpino sono pronte per lo slalom di Courchevel, penultima tappa di Coppa del Mondo. Sette atlete sono state convocate per affrontare la Night Race nello Stade Emile Allais, in Francia, in una gara che promette emozioni e opportunità di successo.

© Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni

La Coppa del Mondo di sci alpino non si concede pause. Messa in archivio la tappa di St. Mortiz (Svizzera), dedicata alla velocità, le donne saranno a Courchevel (Francia) per la classica Night Race tra i pali stretti dello Stade Emile Allais, con prima manche prevista alle ore 17:45 e seconda alle 20:45. La favorita d’obbligo per lo slalom di domani è Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana ha dominato nei primi tre appuntamenti tra i rapid gates, conquistando i successi a Levi (Finlandia), Gurgl (Austria) e Copper Mountain (USA). Non è un caso, quindi, che la graduatoria di specialità le sorrida con 300 punti, davanti a Lara Colturi con 220 e Lena Duerr con 166. Oasport.it

Alex Vinatzer sfiora l'impresa e spaventa Odermatt | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Courchevel: sette azzurre al via e in cerca di soddisfazioni - Mortiz (Svizzera), dedicata alla velocità, le donne saranno a ... oasport.it