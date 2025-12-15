Sci alpino i precedenti di Dominik Paris in Val Gardena | Saslong domata nel 2023 dopo anni ‘indigesti’

Dominik Paris torna protagonista sulla Saslong di Val Gardena, una delle piste più iconiche dello sci alpino. Dopo anni di difficoltà, il campione azzurro ha finalmente domato la discesa nel 2023, regalando emozioni e confermando la sua abilità in questa storica arena. Il fine settimana promette spettacolo e sfide entusiasmanti per la Coppa del Mondo maschile.

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris in Val Gardena: Saslong domata nel 2023 dopo anni 'indigesti' Siamo pronti per vivere l'attesissimo fine settimana della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla splendida cornice della Saslong vivremo tre gare veloci (due discese e un superG) che ci condurranno poi verso le due prove tecniche (un gigante e uno slalom) dell'Alta Badia, prima della pausa natalizia. Ci sarà grande curiosità per come si comporterà Dominik Paris. Il padrone di casa, infatti, spesso ha faticato nella pista gardenese, anche se i buoni risultati non sono mancati. Andiamo a ricordarli tutti. L'altoatesino fa il suo esordio sulla Saslong il 19 dicembre 2008 nel superG raccogliendo un 54° posto.

