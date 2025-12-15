Schlein sfida Meloni | Se mettiamo insieme i voti assoluti delle 13 Regioni andate al voto negli ultimi tre anni siamo avanti alla destra
Elly Schlein si rivolge alla destra, affermando che, sommando i voti assoluti delle ultime tredici regioni andate al voto, il centrosinistra supera la destra. Durante gli eventi delle feste democratiche, da Catania a Atreju, la leader del Partito Democratico rafforza la sua posizione e sottolinea il ruolo centrale del suo partito nell’opposizione politica italiana.
Dal palco delle feste democratiche, da Catania ad Atreju, Elly Schlein alza il livello dello scontro politico e rivendica la centralità del Partito democratico nel panorama dell’opposizione. "Da Atreju abbiamo sentito tanto scherno", ha detto la segretaria del Pd intervenendo all’assemblea. Today.it
La sfida mancata: Meloni amplia il confronto ad Atreju, Schlein si infiamma
Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it
Meloni ad Atreju: "La pace si fa con la deterrenza. Sosterremo Kyiv. Schlein? Scappa chi non ha contenuti" - Rivendica i risultati del suo governo e dice: "Avanti con autonomia differenziata, premierato e storica ri ... ilfoglio.it
Buongiorno da Agorà. Strage alla festa ebraica a Sydney: 15 morti. Zelensky rinuncia alla Nato, a Berlino vertice con i leader EU. Meloni - Schlein: sfida a distanza nel weekend. Commenta qui la puntata. #AgoraRai - facebook.com facebook
Giorgia Meloni chiude Atreju, rivendicando l'azione dell'esecutivo e sferzando l'opposizione: "Il campo largo lo abbiamo fatto noi". Sfida a distanza con Schlein. Oggi i colloqui a Berlino sull’Ucraina: l'Italia sarà rappresentata dalla premier. L'inviata Carla Macre x.com