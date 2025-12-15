Elly Schlein si rivolge alla destra, affermando che, sommando i voti assoluti delle ultime tredici regioni andate al voto, il centrosinistra supera la destra. Durante gli eventi delle feste democratiche, da Catania a Atreju, la leader del Partito Democratico rafforza la sua posizione e sottolinea il ruolo centrale del suo partito nell’opposizione politica italiana.

© Today.it - Schlein sfida Meloni: "Se mettiamo insieme i voti assoluti delle 13 Regioni andate al voto negli ultimi tre anni, siamo avanti alla destra"

Dal palco delle feste democratiche, da Catania ad Atreju, Elly Schlein alza il livello dello scontro politico e rivendica la centralità del Partito democratico nel panorama dell’opposizione. "Da Atreju abbiamo sentito tanto scherno", ha detto la segretaria del Pd intervenendo all’assemblea. Today.it

La sfida mancata: Meloni amplia il confronto ad Atreju, Schlein si infiamma

Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it