Schlein | Il Pd è primo partito in voti reali la partita alle politiche è apertissima – Il video

Luciana Schlein dichiara che il Partito Democratico è il primo partito in termini di voti reali, sottolineando l'incertezza e l'apertura della sfida alle prossime elezioni politiche. La sua affermazione evidenzia un divario tra i risultati elettorali effettivi e le rilevazioni dei sondaggi, indicando un quadro politico ancora molto incerto.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Siamo il primo partito nei voti reali. Non nei sondaggi, nei voti veri. Nelle ultime tredici regioni al voto il Pd 3.202.261 voti, FdI 2.570.522. È la dimostrazione che la partita per le politiche è apertissima. Andremo al governo vincendo le elezioni politiche e solo vincendo le elezioni politiche con la nostra coalizione progressista. Saremo pronti se saremo insieme", così la segretaria democratica Elly Schlein all'assemblea del Pd a Roma. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

