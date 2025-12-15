Schlein ha reso competitivo il campo largo Atreju? Saggio non andare Parla Nicodemo

Nel cuore di Atreju, il racconto del potere si fonde con la scena politica, riflettendo le sfide e le strategie di un governo in evoluzione. Un evento che va oltre la semplice festa, diventando un palco fondamentale per Giorgia Meloni, tra equilibrio tra identità, istituzioni e militanza.

Atreju è il luogo dove il potere si racconta e si misura. Non è più soltanto una festa politica: è il palcoscenico su cui Giorgia Meloni prova a tenere insieme governo e identità, istituzione e militanza. Ma ogni narrazione, quando si ripete, rischia di mostrare le crepe. In un’Italia che vota poco, si fida ancora meno e guarda la politica con crescente distanza, la comunicazione diventa una linea di confine sottile tra consenso e saturazione. Di questo, e del duello sempre più esplicito tra Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein, parliamo con Francesco Nicodemo, comunicatore politico ed esperto di strategie di comunicazione, fondatore di Lievito Consulting. Formiche.net

