Schianto col paracadute Muore riminese di 63 anni | Dopo migliaia di lanci Violetta era un’esperta

Violetta Laiketsion, 63enne riminese di origini brasiliane, ha perso la vita in un incidente durante un lancio con il paracadute. Nonostante fosse un’esperta con migliaia di voli alle spalle, un tragico errore fatale ha posto fine alla sua vita, lasciando sgomenta la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto col paracadute. Muore riminese di 63 anni: "Dopo migliaia di lanci. Violetta era un’esperta" Un tuffo nel vuoto, poi lo schianto. Che ha spazzato via per sempre il sorriso dal volto di Violetta Laiketsion, 63 anni, riminese di origini brasiliane. È finito in tragedia un lancio di paracadutismo alla scuola dell’aeroporto di Fano, dove ieri hanno perso la vita due paracadutisti esperti: l’altra vittima, oltre a Violetta, è Ermes Zampa, 70 anni, fanese. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i paracaduti dei due sportivi si sarebbero intrecciati durante la fase finale della discesa, impedendo un atterraggio in sicurezza. La caduta, avvenuta da un’altezza stimata tra i 30 e i 50 metri, si è rivelata fatale per entrambi. Ilrestodelcarlino.it IN UN VIDEO IL TRAGICO LANCIO COSTATO LA VITA A FEDERICO BARATTO | 10/05/2021 Schianto col paracadute. Muore riminese di 63 anni: "Dopo migliaia di lanci. Violetta era un’esperta" - L’incidente in volo è costato la vita anche a un settantenne di Fano . ilrestodelcarlino.it

