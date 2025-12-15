Schianto auto-moto | morta una 18enne

Un grave incidente stradale sulla Marecchiese a Santarcangelo di Rimini si è concluso con la tragica morte di una ragazza di 18 anni. La giovane, mentre si recava a scuola, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra auto e moto. L'episodio ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale.

12.25 Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale mentre andava a scuola. E' successo sulla Marecchiese, nel comune di Santarcangelo (Rimini). Una coetanea è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Le due ragazze erano a bordo di un ciclomotore 125 ed erano in fase di sorpasso quando sono state travolte da un'auto condotta da una donna di 46 anni che svoltava a sinistra. La ragazza alla guida del motorino è deceduta per il forte impatto. Le due ragazze erano compagne di scuola. Servizitelevideo.rai.it Muore in moto contro l'auto: le immagini choc dell'incidente Rimini, schianto tra auto e moto: morta una 18enne mentre andava a scuola - un ciclomotore, uccidendo una giovane di 18 anni mentre stava andando a scuola. msn.com

Rimini, scontro auto-scooter a Santarcangelo di Romagna: morta una ragazza di 18 anni - scooter a Santarcangelo di Romagna: morta una ragazza di 18 anni ... tg24.sky.it

Scontro frontale auto-moto: motociclista ricoverato in codice rosso Lo schianto sulla statale 195. Illesi tre cacciatori - facebook.com facebook

L’ #auto va a #fuoco dopo l' #incidente a #Riolunato, in due escono e si salvano x.com