Schiacciato da un carico di terra morto operaio di 67 anni

15 dic 2025

Un tragico incidente si è verificato quando un operaio di 67 anni è stato schiacciato da un carico di terra. L'uomo, sceso dal mezzo per verificare un possibile ribaltamento del cassone, è stato improvvisamente travolto dal materiale, con esito fatale. La vicenda evidenzia i rischi e la pericolosità delle attività di lavoro in cantiere.

© Imolaoggi.it - Schiacciato da un carico di terra, morto operaio di 67 anni

L'uomo era sceso dal mezzo per controllare perché il cassone non si fosse ribaltato. All'improvviso, invece, il carico l'ha sotterrato. Imolaoggi.it

