Schiacciato da un carico di terra morto operaio di 67 anni
Un tragico incidente si è verificato quando un operaio di 67 anni è stato schiacciato da un carico di terra. L'uomo, sceso dal mezzo per verificare un possibile ribaltamento del cassone, è stato improvvisamente travolto dal materiale, con esito fatale. La vicenda evidenzia i rischi e la pericolosità delle attività di lavoro in cantiere.
L'uomo era sceso dal mezzo per controllare perché il cassone non si fosse ribaltato. All'improvviso, invece, il carico l'ha sotterrato. Imolaoggi.it
TV2000 TG - Operaio muore schiacciato dal carico di una gru a Milano - (11-12-2023)
Schiacciato da un carico di terra, nel Potentino morto un operaio di 67 anni - Schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando, a Viggiano (Potenza), è morto un operaio di 67 anni. ansa.it
Operaio morto nel Potentino: schiacciato dal carico di terra che aveva trasportato con un camion - L'uomo, 67 anni, era sceso dal mezzo per controllare perché il cassone non si fosse ribaltato. msn.com
In testa al corteo ci sono i genitori di Mattia Battistetti rimasto schiacciato da un carico di 15 quintali di materiale staccatosi da una gru a Montebelluna nel 2021 - facebook.com facebook
Muore schiacciato dal carico che trasportava con il trattore, tragedia sul lavoro in Garfagnana x.com