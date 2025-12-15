Sceglie di mettersi alla guida senza patente per due volte | è reato doloso e va considerato lo scontro della continuazione

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo di 41 anni per aver guidato senza patente in due occasioni. La decisione si basa sulla natura dolosa del reato e sulla sua continuità, considerando questa condotta come un'unica azione continuativa. La sentenza evidenzia l'importanza di interpretare correttamente la recidiva e la volontarietà nel reato di guida senza patente.

© Perugiatoday.it - Sceglie di mettersi alla guida senza patente per due volte: è reato doloso e va considerato lo scontro della continuazione La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo di 41 anni condannato per guida senza patente. La sentenza è stata rinviata per un nuovo esame alla Corte d'appello per valutare l'applicazione della continuazione.La vicenda nasce da due episodi distinti, accertati il primo il 1° giugno e.