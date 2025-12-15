Sceglie di mettersi alla guida senza patente per due volte | è reato doloso e va considerato lo sconto della continuazione

La Corte di Cassazione ha confermato che mettersi alla guida senza patente, ripetutamente, configura un reato doloso e può beneficiare dello sconto per la continuazione. La decisione riguarda un uomo di 41 anni condannato per aver guidato senza patente in due occasioni, evidenziando l'importanza delle norme e delle conseguenze legali in tali situazioni.

© Perugiatoday.it - Sceglie di mettersi alla guida senza patente per due volte: è reato doloso e va considerato lo sconto della continuazione La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo di 41 anni condannato per guida senza patente. La sentenza è stata rinviata per un nuovo esame alla Corte d'appello per valutare l'applicazione della continuazione.La vicenda nasce da due episodi distinti, accertati il primo il 1° giugno e.