Scarcerato l’imam di San Salvario che giustificava la strage del 7 ottobre | tornerà in moschea Sconcerto del centrodestra

La Corte d’Appello di Torino ha deciso di scarcerare l’Imam Mohamed Shahin, che aveva giustificato la strage del 7 ottobre. L’uomo potrà tornare in libertà e riprendere le sue attività presso la moschea di San Salvario. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e polemiche nel centrodestra.

© Secoloditalia.it - Scarcerato l’imam di San Salvario che giustificava la strage del 7 ottobre: tornerà in moschea. Sconcerto del centrodestra La Corte d’Appello di Torino ha deciso che l’Imam Mohamed Shahin non deve essere trattenuto al Cpr di Caltanissetta e potrà quindi fare ritorno a Torino e alla sua moschea del quartiere San Salvario. Shahin era recluso nel Cpr della città siciliana dallo scorso 24 novembre, dopo un provvedimento di espulsione firmato dal ministero dell’Interno conseguente ad alcune frasi pronunciate in piazza dall’Imam sull’attacco del 7 ottobre e sull’azione di Hamas. La Corte d’Appello di Torino – sezione protezione internazionale – ha accolto il ricorso presentato dai legali di Shahin, rilevando che “sono emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento” e che “il procedimento relativo alle frasi proferite alla manifestazione del 9 ottobre 2025 () è stato immediatamente archiviato da parte della stessa Procura () atteso che le dichiarazioni del trattenuto sono ‘espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato'”. Secoloditalia.it Vergogna! Per i giudici di Torino non bastano le parole schifose dell’imam Mohamed Shahin, che aveva incendiato le piazze dell’odio dicendo di essere “d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre”: poco fa la Corte d’Appello lo ha liberato dal Cpr annull - facebook.com facebook L’imam di Torino Mohamed Shahin è stato liberato x.com