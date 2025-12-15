Scarabicchi | Città di scoglio Così l’ho amata

Francesco Scarabicchi, poeta e testimone della sua terra, ha lasciato un segno indelebile ad Ancona. In

Ogni grande poeta parla al mondo, ma anche (forse innanzitutto) al luogo in cui è nato. E il legame tra Francesco Scarabicchi e Ancona era davvero profondo, tanto che fra le sue ultime opere, quasi un testamento spirituale, c’è un libro, "Una città di scoglio – Breve viaggio ad Ancona". E’, come scrive l’autore, "un diario senza date, venuto su negli anni, pagina dopo pagina, a scandire una serie di ‘viaggi’ in città compiuti con la consapevolezza che sarebbero divenuti scrittura. Orientativamente, le date potrebbero essere comprese tra il 1999 e il 2014. C’è la memoria del tempo e c’è questo adesso che subito si fa ieri e chiede d’essere salvato dal nulla; c’è l’ignoto, l’insolito, la traccia che non va perduta; ci sono le cose care, figure, libri, luoghi, un clima. Ilrestodelcarlino.it