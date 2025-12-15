La squadra italiana Savino Del Bene Scandicci conquista il Mondiale per Club di volley femminile, battendo in quattro set Conegliano. Un traguardo storico che conferma il dominio del volley femminile italiano a livello internazionale, regalando un'altra grande soddisfazione al movimento.

© Ilfattoquotidiano.it - Scandicci vince il Mondiale per Club: battuta Conegliano, un altro show del volley femminile italiano

Il volley femminile italiano è ancora sul tetto del mondo. Questa volta però a esultare è la Savino Del Bene Scandicci, che conquista il Mondiale per Club FIVB per la prima volta nella sua storia, battendo in quattro set le campionesse in carica della Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano nella finale tutta azzurra giocata domenica sera a San Paolo, in Brasile. Scandicci trionfa grazie a una strepitosa Ekaterina Antroprova e a una prova difensiva incredibile della squadra di coach Marco Gaspari. Conegliano è alla seconda sconfitta stagionale in una finale dopo il ko in Supercoppa contro Milano: una flessione forse era anche fisiologica per una squadra leggendaria, che comunque si conferma ancora tra le più forti al mondo. Ilfattoquotidiano.it

Finale mondiale per club volley Femminile. Vince Scandicci 3-1 su Conegliano ed è storia

Scandicci vince il Mondiale Club di volley femminile, Conegliano ko 3-1 - SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – La Savino Del Bene Scandicci ha vinto il Mondiale per Club di pallavolo femminile 2025. iltempo.it