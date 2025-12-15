Scandicci sul tetto del mondo | Conegliano si ferma ancora ma ha tutto per riprendersi lo scettro

La Savino Del Bene Scandicci conquista il titolo mondiale superando in finale la Prosecco DOC Imoco Conegliano, che si ferma ancora una volta al traguardo più alto. Dopo una lunga serie di successi, le venete devono accontentarsi del secondo posto consecutivo in una partita combattuta, mentre le toscane si aggiudicano il trofeo più ambito nel volley femminile internazionale.

La Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo: titolo conquistato battendo in finale per 3-1 la Prosecco DOC Imoco Conegliano, la grande favorita della vigilia, Conegliano che è alla seconda finale consecutiva persa, dopo il 2-3 subito il finale di Supercoppa che aveva interrotto una incredibile striscia di 17 vittorie consecutive delle venete tra tutte le competizioni. Scandicci ha posto fine a una serie di sette sconfitte consecutive negli scontri diretti. Un successo storico, che vale il primo Mondiale per Club della società toscana e che ribalta una narrazione recente che sembrava cristallizzata, soprattutto dopo la finale di Champions League vinta da Conegliano proprio contro le toscane nella scorsa stagione. Oasport.it

