Scandalo all’obitorio di Palermo | 15 persone sotto accusa per corruzione e affari illeciti sulle salme

Un’indagine della Procura di Palermo ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone coinvolte in un presunto sistema di corruzione e affari illeciti presso l’obitorio del Policlinico. L’inchiesta svela pratiche illecite legate alla gestione delle salme, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e la legalità di un settore sensibile e delicato.

L'inchiesta della Procura sul Policlinico. Secondo l'accusa, all'obitorio del Policlinico di Palermo si sarebbe sviluppato un vero sistema di affari legati alla gestione delle salme. A far emergere il quadro è stata la Procura del capoluogo siciliano, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha avanzato richiesta di arresto per 15 persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra loro figurano operatori della camera mortuaria, titolari di imprese funebri e dipendenti del settore. La richiesta è stata notificata e ora spetta al gip fissare gli interrogatori preventivi, al termine dei quali verrà valutata l'adozione delle misure cautelari.