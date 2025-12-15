Savino del Bene Volley sul tetto del mondo | conquista il mondiale per club

La Savino del Bene Scandicci si laurea campione del mondo di pallavolo femminile, conquistando il titolo durante il Campionato mondiale per club a San Paolo. La squadra toscana ha battuto in finale le campionesse uscenti della Prosecco Doc A, portando a casa un prestigioso traguardo internazionale.

AGI - La Savino Del Bene Scandicci è campione del mondo. La formazione toscana nella finale tutta italiana del Campionato mondiale per club di pallavolo femminile svoltasi a San Paolo in Brasile, ha sconfitto le campionesse uscenti della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano per 3 a 0 (set: 30-28; 25-19; 21-25; 25-23). Per Scandicci si tratta del primo titolo mondiale, per il movimento italiano il quinto dopo i tre di Conegliano (2019, 2022 e 2024) e quello della Teodora Ravenna (1992). Le ragazze della Savino Del Bene Scandicci, allenate da Marco Gaspari, si erano portate sul 2 a 0 subendo poi il tentativo di rimonta delle venete nel terzo set. Agi.it

