Savino Del Bene sul tetto del mondo Scandicci e la Città Metropolitana preparano la festa
Savino Del Bene conquista il vertice internazionale e si prepara a celebrare il traguardo a Scandicci. Comune e Città Metropolitana organizzano una cerimonia speciale per onorare questa importante vittoria, sottolineando il successo e l’eccellenza dello sport nella città.
SCANDICCI – Savino Del Bene sul tetto del mondo, presto una cerimonia a Scandicci promossa da Comune e Metrocittà. “Grande orgoglio e immensa gioia per questo splendido risultato che ha portato Scandicci nella storia della pallavolo mondiale – ha detto la sindaca di Scandicci e consigliera delegata alla cultura Claudia Sereni al termine del match -. Una vittoria cresciuta nel tempo insieme alla società, alla città e ai suoi tifosi che hanno sempre creduto in questo gruppo di atlete, nello staff e nel gruppo dirigente. Scandicci vi aspetta a braccia aperte per questa festa mondiale “. Completa soddisfazione e ammirazione espressi anche dal consigliere della Città Metropolitana delegato allo sport Nicola Armentano: “Una vittoria incredibile, frutto della convergenza fra una dirigenza lungimirante, un team di stupende campionesse e la voglia di vincere. Corrieretoscano.it
