Sava droga in auto scatta l’arresto

Nell’ambito delle operazioni di presidio e sicurezza, i Carabinieri di Taranto hanno recentemente effettuato un intervento che ha portato all’arresto di un soggetto trovato in possesso di droga a bordo di un’auto. L’azione si inserisce nell’ampio piano di contrasto alla criminalità che prosegue incessantemente nel territorio provinciale.

© Tarantinitime.it - Sava, droga in auto, scatta l'arresto Tarantini Time Quotidiano Prosegue senza interruzioni l'intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dall'Arma dei Carabinieri sul territorio della provincia di Taranto. Nella serata del 10 dicembre u.s., a Sava, un articolato servizio di pattugliamento dinamico svolto dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Manduria ha portato all'arresto di un 29enne del posto per il presunto reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'operazione nasce nell'ambito di quotidiani controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per garantire sicurezza e legalità nelle aree maggiormente sensibili dei centri abitati.