Sarkozy racconta l’esperienza in carcere | Non vedere Carla Bruni è stato insopportabile Non sapevamo quanto sarebbe durata questa separazione forzata
Nell'articolo si approfondisce l'esperienza di Nicolas Sarkozy durante le tre settimane di detenzione, un periodo che ha segnato profondamente l'ex presidente francese. Attraverso un libro, Sarkozy condivide le sue emozioni e le difficoltà di stare lontano dalla moglie Carla Bruni, raccontando il dolore della separazione forzata.
Tre settimane di detenzione hanno colpito profondamente l'ex presidente francese, che ha scritto un libro sul tema, in cui parla della difficoltà di stare lontano dalla moglie, tra le altre cose. Vanityfair.it
L'arrivo in carcere di Sarkozy
Esce domani in Francia il libro in cui Nicolas Sarkozy racconta i 20 giorni di carcere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Esce domani in Francia il libro in cui Nicolas Sarkozy racconta i 20 giorni di carcere ... tg24.sky.it
Sarkozy, il racconto dei venti giorni in carcere: le visite di Carla Bruni, le baguette «mollicce» e il rumore costante - Venti giorni di «inferno» tra materassi duri, baguette «mollicce» e il rumore di sottofondo «costante». ilmessaggero.it
Esce in Francia il libro in cui Nicolas Sarkozy racconta i 20 giorni di carcere il 10 dicembre parte in Francia il tour nelle librerie attraverso il quale Nicolas Sarkozy racconterà i risvolti legati alla sua prigionia, raccolti nel suo nuovo libro, intitolato "Diario di un pri - facebook.com facebook
Il diario di Sarkozy dalla prigione: fede, lotta e politica. Nel suo libro “Le Journal d’un prisonnier”, Nicolas Sarkozy racconta l’esperienza carceraria alla Santé. Di @mauro__zanon x.com