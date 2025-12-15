Sardegna Avs a Todde | No ad ampliamento a fabbrica armi

L'Associazione Volontari per la Sardegna (Avs) si oppone all'ampliamento della fabbrica di armi della tedesca Rwm, nel Sulcis. In una nota, l'organizzazione esprime il proprio dissenso rispetto alla delibera che autorizzerebbe questa espansione, sottolineando le preoccupazioni e le implicazioni legate a questa decisione per il territorio.

"Siamo contrari alla delibera che autorizzerebbe l'ampliamento della fabbrica di armi della società tedesca Rwm del Gruppo Rheinmetallne" nel Sulcis. "Conseguentemente voteremo contro quando verrà portata in giunta". Lo sottolineano in una nota Maria Laura Orrù capogruppo Avs, Antonio Piu consigliere regionale e assessore ai Lavori Pubblici, Diego Loi e Giuseppe Dessena, consiglieri .

