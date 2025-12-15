Sarà un derby a porte aperte l' Unieuro attende Rimini | scatta la caccia al biglietto
Unieuro Forlì si prepara a sfidare Rimini in un atteso derby targato Pallacanestro, dopo la sconfitta esterna contro Avellino. La partita al Palafiera promette emozioni e grande entusiasmo, con la caccia ai biglietti già iniziata. Un incontro fondamentale per entrambe le formazioni, che desiderano conquistare punti preziosi in classifica.
Dopo il ko esterno contro Avellino, la Pallacanestro Forlì 2.015 torna al Palafiera per il big match contro la Dole Rimini. E' aperta la prevendita del match, che si disputerà domenica alle 18.
Budoni-Olbia, derby gallurese a porte aperte - In occasione del derby di domenica tra Budoni e Olbia la società ospitante ha deciso di spalancare le porte del suo stadio concedendo l'accesso gratuito al pubblico.
Torino, domani allenamento a porte aperte pre derby: ma continua la protesta contro Cairo - Cresce l'attesa in casa Torino in vista del derby contro la Juventus in programma per sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico.
Serie D, Il derby Palmese-Scafatese a porte chiuse: diretta sul sito web di VideoNola
La rete che sblocca il derby romano in favore dei giallorossi porta la firma di Litti! Arena conduce e calcia trovando l'indecisione di Pannozzo, dal lato debole arriva il numero 3 che spinge in porta la palla e sigla l'1-0 per la Roma