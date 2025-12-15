Sarà Sanremo chi sono i vincitori! Proprio loro!
L’attesa per la serata finale di Sanremo si fa intensa, con il palco che si prepara a svelare i vincitori di questa edizione. Tra emozioni, tensioni e speranze, i protagonisti si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera, mentre il pubblico si appresta a vivere un momento decisivo e carico di suspence.
La serata che decide il futuro ha sempre un’aria sospesa, fatta di attese, sguardi tesi e musica che pesa più del solito. Sul palco di Sarà Sanremo 2025 si sono incrociate storie diverse, ambizioni giovani e un’unica promessa: quella di arrivare, finalmente, all’ Ariston. Quando le luci si sono abbassate e i verdetti sono arrivati, il quadro era chiaro. Quattro nomi, quattro canzoni, una direzione precisa verso il Festival di Sanremo 2026. A conquistare il pass per la sezione Nuove Proposte sono stati Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio formato da Soniko, Blind & El Ma. Dal 24 al 28 febbraio 2026 saliranno sul palco più ambito della musica italiana in una competizione separata rispetto ai Big, portando con sé il peso e l’occasione di un debutto che può cambiare tutto. Thesocialpost.it
