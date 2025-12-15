Sarà Sanremo Angelica Bove e Nicolò Filippucci volano al Festival nelle Nuove Proposte
Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono stati selezionati come finalisti di Sanremo Giovani e si preparano a volare al Festival di Sanremo nelle Nuove Proposte. Con i loro brani ‘Mattone’ e ‘Laguna’, rappresentano nuove voci emergenti della scena musicale italiana pronte a conquistare il pubblico e la giuria del prestigioso evento.
(Adnkronos) – Sono Angelica Bove (‘Mattone’) e Nicolò Filippucci (‘Laguna’) i 2 finalisti di Sanremo Giovani. Durante la prima serata di Rai1 ‘Sarà Sanremo’, condotta da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, i due giovani hanno conquistato il pass per l’Ariston, superando gli altri concorrenti Welo, Seltsam, Antonia e Senza Cri. La Commissione Musicale, composta da . Ildifforme.it
