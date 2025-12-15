Sarà la volta buona? L’ottimismo degli Usa | Mosca accetterà l’accordo Zelensky | colloqui produttivi

Gli sviluppi sui negoziati tra Mosca e Kiev destano speranze e cautela, con gli Stati Uniti mostrando ottimismo e Zelensky che parla di colloqui produttivi. Tuttavia, le informazioni contrastanti rendono difficile prevedere un possibile accordo, mantenendo un clima di incertezza sulla possibilità di una risoluzione pacifica del conflitto.

Sarà la volta buona? L'ottimismo degli Usa: Mosca accetterà l'accordo. Zelensky: colloqui produttivi

Sarà la volta buona? La prudenza sui negoziati per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev è d’obbligo al netto delle informazioni contraddittorie che si incrociano. Da fonti Usa trapela grande ottimismo e si annuncia la notizia di un avvicinamento all’obiettivo. Volodomyr Zelensky definisce comunque definisce “produttivi” (ma non “facili”) i colloqui con gli Usa dopo l’ultima tornata di negoziati a Berlino con gli inviati americani. “Queste conversazioni non sono mai facili, per essere onesti con voi. Ma il colloquio è stato produttivo, con molti dettagli, veramente molti”. Mosca-Kiev, dagli Usa grande ottimismo: la pace è vicina, la Russia accetterà. Secoloditalia.it