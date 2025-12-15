Sarà la volta buona? L’ottimismo degli Usa | Mosca accetterà l’accordo Zelensky | colloqui produttivi
Gli sviluppi sui negoziati tra Mosca e Kiev destano speranze e cautela, con gli Stati Uniti mostrando ottimismo e Zelensky che parla di colloqui produttivi. Tuttavia, le informazioni contrastanti rendono difficile prevedere un possibile accordo, mantenendo un clima di incertezza sulla possibilità di una risoluzione pacifica del conflitto.
Sarà la volta buona? La prudenza sui negoziati per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev è d’obbligo al netto delle informazioni contraddittorie che si incrociano. Da fonti Usa trapela grande ottimismo e si annuncia la notizia di un avvicinamento all’obiettivo. Volodomyr Zelensky definisce comunque definisce “produttivi” (ma non “facili”) i colloqui con gli Usa dopo l’ultima tornata di negoziati a Berlino con gli inviati americani. “Queste conversazioni non sono mai facili, per essere onesti con voi. Ma il colloquio è stato produttivo, con molti dettagli, veramente molti”. Mosca-Kiev, dagli Usa grande ottimismo: la pace è vicina, la Russia accetterà. Secoloditalia.it
Buon lunedì, poco fa all'interno della trasmissione "La volta buona" è andata in onda un'intervista a Loretta realizzata durante la serata del Premio Vitti. Potete recuperare il tutto su Raiplay! Lo Staff di Loretta Goggi in FB - facebook.com facebook
Ospite a La volta buona, da Caterina Balivo, il farmacologo Silvio Garattini ribadisce le sue regole per vivere più a lungo, soffermandosi sull’importanza di mangiare poco. Il digiuno intermittente Non è così importante x.com