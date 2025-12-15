Sarà la volta buona? L’ottimismo degli Usa | Mosca accetterà l’accordo Zelensky | colloqui produttivi

Gli sviluppi sui negoziati tra Mosca e Kiev destano speranze e cautela, con gli Stati Uniti mostrando ottimismo e Zelensky che parla di colloqui produttivi. Tuttavia, le informazioni contrastanti rendono difficile prevedere un possibile accordo, mantenendo un clima di incertezza sulla possibilità di una risoluzione pacifica del conflitto.

© Secoloditalia.it - Sarà la volta buona? L’ottimismo degli Usa: Mosca accetterà l’accordo. Zelensky: colloqui produttivi Sarà la volta buona? La prudenza sui negoziati per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev è d’obbligo al netto delle informazioni contraddittorie che si incrociano. Da fonti Usa trapela grande ottimismo e si annuncia la notizia di un avvicinamento all’obiettivo. Volodomyr Zelensky definisce comunque definisce “produttivi” (ma non “facili”) i colloqui con gli Usa dopo l’ultima tornata di negoziati a Berlino con gli inviati americani. “Queste conversazioni non sono mai facili, per essere onesti con voi. Ma il colloquio è stato produttivo, con molti dettagli, veramente molti”. Mosca-Kiev, dagli Usa grande ottimismo: la pace è vicina, la Russia accetterà. Secoloditalia.it Buon lunedì, poco fa all'interno della trasmissione "La volta buona" è andata in onda un'intervista a Loretta realizzata durante la serata del Premio Vitti. Potete recuperare il tutto su Raiplay! Lo Staff di Loretta Goggi in FB - facebook.com facebook Ospite a La volta buona, da Caterina Balivo, il farmacologo Silvio Garattini ribadisce le sue regole per vivere più a lungo, soffermandosi sull’importanza di mangiare poco. Il digiuno intermittente Non è così importante x.com