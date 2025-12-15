Sapete quest’anno… Filippa Lagerback all’improvviso la triste confessione

Mentre il 2025 volge al termine, molti personaggi del mondo dello spettacolo riflettono sui momenti vissuti nell’anno appena trascorso. Tra confessioni e ricordi, emergono emozioni e pensieri che rivelano il lato più autentico delle loro esperienze. Un'occasione per fare il punto su un anno ricco di eventi, successi e sfide.

Il 2025 sta per chiudersi e, come accade ogni anno, il tempo dei bilanci arriva puntuale anche per i volti più amati della televisione. Tra questi c’è Filippa Lagerback, presenza ormai familiare della domenica sera accanto a Fabio Fazio nel salotto di Che Tempo Che Fa, che ha scelto di condividere con il suo pubblico uno sguardo sincero sugli ultimi dodici mesi appena trascorsi. Dietro il sorriso elegante e il garbo che da sempre la contraddistinguono, la conduttrice svedese non ha nascosto le difficoltà vissute nel corso di un anno che l’ha messa a dura prova. Fin dall’inizio del 2025, infatti, la sua vita è stata segnata da un evento improvviso e doloroso: a fine gennaio è venuta a mancare la madre, una perdita arrivata senza preavviso e che ha lasciato un vuoto profondo. Caffeinamagazine.it

