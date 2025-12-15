Sanzioni sabotaggi e denaro illecito L’economia nascosta della guerra ibrida russa

L’articolo esplora l’economia nascosta della guerra ibrida russa, analizzando come sanzioni, sabotaggi e denaro illecito siano strumenti fondamentali. Secondo il report Globsec “Russian Organised Crime and Links to Hybrid War in Europe”, il crimine organizzato russo non è una deviazione patologica dello Stato, ma parte integrante di strategie di finanziamento e copertura in un contesto di guerra ibrida.

La concezione russa del crimine organizzato russo non sarebbe quella di una deviazione patologica dello Stato, bensì di una componente funzionale, come ricostruito dal report Globsec “ Russian Organised Crime and Links to Hybrid War in Europe” che ne analizza il ruolo delle reti criminali come strumenti di finanziamento, copertura operativa e negabilità strategica della guerra ibrida russa in Europa. Secondo l’analisi, Mosca utilizzerebbe attori criminali e imprenditori della chaos come estensione informale della propria politica estera, in particolare nei contesti in cui l’uso diretto dello Stato comporterebbe costi politici o militari elevati. Formiche.net

