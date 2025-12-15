Sanzioni sabotaggi e denaro illecito L’economia nascosta della guerra ibrida russa

L’articolo esplora l’economia nascosta della guerra ibrida russa, analizzando come sanzioni, sabotaggi e denaro illecito siano strumenti fondamentali. Secondo il report Globsec “Russian Organised Crime and Links to Hybrid War in Europe”, il crimine organizzato russo non è una deviazione patologica dello Stato, ma parte integrante di strategie di finanziamento e copertura in un contesto di guerra ibrida.

© Formiche.net - Sanzioni, sabotaggi e denaro illecito. L’economia nascosta della guerra ibrida russa La concezione russa del crimine organizzato russo non sarebbe quella di una deviazione patologica dello Stato, bensì di una componente funzionale, come ricostruito dal report Globsec “ Russian Organised Crime and Links to Hybrid War in Europe” che ne analizza il ruolo delle reti criminali come strumenti di finanziamento, copertura operativa e negabilità strategica della guerra ibrida russa in Europa. Secondo l’analisi, Mosca utilizzerebbe attori criminali e imprenditori della chaos come estensione informale della propria politica estera, in particolare nei contesti in cui l’uso diretto dello Stato comporterebbe costi politici o militari elevati. Formiche.net BREAKING NEWS: Who is Sabotaging Russia's Grey Fleet Oil Tankers? Stablecoin: come il crimine aggira le sanzioni con le criptovalute - Cosa emerge dall'indagine del NYT su crimine e criptovalute stabili. agendadigitale.eu

Antitrust: sanzione da 1,1 mln a Farmasave per pratiche illecite in vendita web - Sanzione da complessivi 1,1 milioni di euro da parte dell'Autorita' garante per la concorrenza e il ... ilsole24ore.com

La #UnioneEuropea prepara un’azione più incisiva contro la flotta ombra russa, utilizzata da Mosca per esportare #petrolio eludendo le #sanzioni e sospettata di coinvolgimento in #sabotaggi a cavi e gasdotti x.com

La Nato sta valutando di essere "più aggressiva" nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia - facebook.com facebook