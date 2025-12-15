Sanzioni alternative per studenti | via al progetto educativo con il Salvemini

Il Comune di Fasano, in collaborazione con l’istituto “Gaetano Salvemini”, ha avviato un progetto educativo che propone sanzioni alternative per studenti. L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla Pubblica istruzione e alla Polizia Locale, mira a favorire percorsi formativi più costruttivi e educativi, sostituendo le sanzioni tradizionali con attività educative e di recupero.

FASANO - Il Comune di Fasano, assessorato alla Pubblica istruzione e servizi scolastici e assessorato alla Polizia Locale, in collaborazione con l'istituto Iiss "Gaetano Salvemini" da cui è nata l’idea, ha avviato una iniziativa volta a promuovere percorsi formativi alternativi alle sanzioni. Brindisireport.it

Fasano: percorsi educativi alternativi alle sanzioni disciplinari per gli studenti

