Sant’Enea al via i lavori sulla torre campanaria Zuccherini | Investiamo nei borghi

Sono iniziati i lavori di manutenzione sulla torre campanaria di Sant’Enea, un intervento volto a valorizzare e preservare il patrimonio storico del borgo. L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nell’investire nelle comunità locali e nel recupero del patrimonio culturale.

© Perugiatoday.it - Sant'Enea, al via i lavori sulla torre campanaria. Zuccherini: "Investiamo nei borghi" Sopralluogo a Sant'Enea dell'assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini e dei tecnici comunali in occasione dell'avvio dell'intervento di manutenzione straordinaria sulla torre campanaria nella piazza della Liberazione. Presenti alcuni cittadini, i rappresentanti della Pro loco e della.