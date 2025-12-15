Sant’Angelo a Scala celebra la Notte della Luminenzia | mercatini e musica

Sant’Angelo a Scala si appresta a vivere un weekend natalizio all'insegna della magia e dei festeggiamenti con la Notte della Luminenzia. L'evento, previsto per il 20 e 21 dicembre, offrirà mercatini e musica, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente per residenti e visitatori.

Sant'Angelo a Scala si prepara a vivere un suggestivo weekend natalizio con la Notte della Luminenzia, in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Due serate ricche di atmosfera e tradizione, illuminate dal calore dei falò e animate da musica, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.