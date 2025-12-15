Sanremo ora il cast è al completo Ecco le canzoni dell’Ariston | tutti i titoli e di cosa parleranno

La formazione di cantanti che salirà sul palco del Teatro Ariston tra il 24 e il 28 febbraio 2026 è ora al completo. Sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci gli ultimi due nomi che, grazie alle loro performance a Sarà Sanremo, si sono guadagnati l’accesso al principale palcoscenico italiano nella categoria delle Nuove Proposte, raggiungendo così Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello, già ammessi alla kermesse dopo la selezione di Area Sanremo. La serata conclusiva del talento condotto da Gianluca Gazzoli e Carlo Conti è stata anche occasione per i 30 Big di presentare il titolo della canzone che porteranno al Festival di Sanremo e anticipare – con un rapidissimo flash – l’argomento o il sentimento che li ha spinti a scrivere quei testi. Open.online

???? Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

Sanremo 2026, ecco il cast completo: tutti i cantanti al via e i titoli dei brani in gara - La meta finora lontanissima è stata raggiunta e adesso nuove sfide per i vincitori di Sarà Sanremo. msn.com

Destinazione Ariston: con i vincitori di Sarà Sanremo ecco il cast completo di Sanremo - Un traguardo finora distante è stato finalmente centrato: nuove sfide attendono ora i vincitori di Sarà Sanremo. lasicilia.it