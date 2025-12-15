Sanremo | J-Ax con ‘Italia starter pack’ Brancale con ‘Qui con me’
A Sanremo, J-Ax presenterà il brano ‘Italia starter pack’, mentre Serena Brancale interpreterà ‘Qui con me’. Due artisti italiani pronti a portare sul palco canzoni che si preannunciano protagoniste della prossima edizione del festival, confermando il ruolo di questo evento come vetrina importante per la musica nazionale.
Roma, 14 dic. (LaPresse) – J-Ax parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con ‘Italia starter pack’, Serena Brancale con ‘Qui con me’. Lo hanno annunciato i due artisti durante ‘Sarà Sanremo’. “Lo starter pack è il pacchetto base per iniziare un’attività, uno sport, un hobby”, ha detto il rapper, che ha poi dato al direttore artistico Carlo Conti uno starter pack per prepararlo al Festival, con tanto di camomilla e cuffie (“per non sentire le mie stonature”). Brancale ha parlato del suo brano come di una “lettera alla persona più importante della mia vita”. Hanno svelato i titoli delle proprie canzoni anche Enrico Nigiotti (‘Ogni volta che non so volare’), Lda & Aka 7even (‘Poesie clandestine’), Malika Ayane (‘Animali notturni’), Mara Sattei (‘Le cose che non sai di me’) e Sayf (‘Tu mi piaci tanto’). Lapresse.it
J-Ax prende in giro Conti a Sarà Sanremo: “Ti ho portato la camomilla, devi mantenere la calma”, la reazione - Ax spiazza Carlo Conti a Sarà Sanremo e, dopo aver annunciato il titolo del brano con cui si esibirà all'Ariston, lancia una stoccata al conduttore ... fanpage.it
Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: il ritorno di Serena Brancale con “Qui con me” - Ultimo appuntamento per Sanremo Giovani 2026 e, soprattutto, un giorno attesissimo da dopo l'annuncio dei 30 big che parteciperanno al prossimo Festival della Canzone Italiana. msn.com
SUZUKI E SANREMO, È SEMPRE AMORE Ci sono #partnership che nascono per visibilità e altre che si costruiscono nel tempo, sedimentando rapporti lunghi. Quella tra Suzuki Italia e il Festival di #Sanremo appartiene alla seconda categoria. Con l’annunci - facebook.com facebook