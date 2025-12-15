A Sanremo, J-Ax presenterà il brano ‘Italia starter pack’, mentre Serena Brancale interpreterà ‘Qui con me’. Due artisti italiani pronti a portare sul palco canzoni che si preannunciano protagoniste della prossima edizione del festival, confermando il ruolo di questo evento come vetrina importante per la musica nazionale.

© Lapresse.it - Sanremo: J-Ax con ‘Italia starter pack’, Brancale con ‘Qui con me’

Roma, 14 dic. (LaPresse) – J-Ax parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con ‘Italia starter pack’, Serena Brancale con ‘Qui con me’. Lo hanno annunciato i due artisti durante ‘Sarà Sanremo’. “Lo starter pack è il pacchetto base per iniziare un’attività, uno sport, un hobby”, ha detto il rapper, che ha poi dato al direttore artistico Carlo Conti uno starter pack per prepararlo al Festival, con tanto di camomilla e cuffie (“per non sentire le mie stonature”). Brancale ha parlato del suo brano come di una “lettera alla persona più importante della mia vita”. Hanno svelato i titoli delle proprie canzoni anche Enrico Nigiotti (‘Ogni volta che non so volare’), Lda & Aka 7even (‘Poesie clandestine’), Malika Ayane (‘Animali notturni’), Mara Sattei (‘Le cose che non sai di me’) e Sayf (‘Tu mi piaci tanto’). Lapresse.it

