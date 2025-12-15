Sanremo | è duello tra Fedez-Masini e Tommaso Paradiso

Sanremo 2026 si prepara a vivere un emozionante confronto tra artisti di grande calibro. Dopo la presentazione dei titoli delle canzoni, l'attenzione si concentra sui possibili duelli tra i Big in gara, con Fedez e i Masini da un lato e Tommaso Paradiso dall’altro. L'edizione promette spettacolo e competizione tra nomi di spicco della musica italiana.

(Adnkronos) – Dopo la presentazione dei titoli delle canzoni di Sanremo 2026, su Sisal.it si accendono i duelli tra i Big in gara. Tra i favoriti, la competizione esplode tra la coppia Fedez- Marco Masini e Tommaso Paradiso: il testa a testa li vede quotati uno contro l'altro a 1,95 vs 1,75.

Annunciati i quattro nomi definitivi degli artisti che al Festival di Sanremo 2026 si giocheranno il titolo delle Nuove Proposte Leggi l'articolo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

È appena iniziata la semifinale di #SanremoGiovani2025: undici artisti, quattro duelli e una sfida a tre per conquistare un posto nella finale del 14 dicembre. Serata che può cambiare tutto. Chi vi sembra più in forma Leggi x.com