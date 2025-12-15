Sanremo | Angelica Bove e Filippucci tra Nuove Proposte

Angelica Bove e Nicolò Filippucci sono stati annunciati come vincitori di ‘Sanremo Giovani’ e si esibiranno sul palco dell’Ariston a febbraio come Nuove Proposte. La loro vittoria apre un nuovo capitolo nella loro carriera musicale, portandoli alla ribalta del prestigioso festival.

Roma, 15 dic. (LaPresse) – Angelica Bove e Nicolò Filippucci vincono 'Sanremo Giovani' e saranno sul palco dell'Ariston a febbraio tra le Nuove Proposte. L'annuncio al termine di 'Sarà Sanremo' su Rai1. Fuori in finale Senza Cri. Da Area Sanremo accedono il trio Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello.

Domenica 14 dicembre 2025 si è svolta la finale di Sarà Sanremo per decretare i due vincitori di Sanremo Giovani che a febbraio faranno parte delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Saranno Nicolò Filippucci, ANTONIA, Seltsam, Welo, SENZA CRI e Angelica Bove i finalisti di Sanremo Giovani in onda Domenica 14 Dicembre un prima serata su TAI 1