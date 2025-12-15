Sanremo | Angelica Bove brilla tra le nuove proposte

Angelica Bove si presenta come una delle nuove proposte al Festival di Sanremo 2026, portando sul palco la sua canzone

Angelica Bove è in gara nella categoria  Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026  con  Mattone   (Atlantic Records ItalyWarner Music Italy). Angelica Bove si era distinta subito conquistando un posto tra i 6 finalisti. Ieri sera la tappa conclusiva di Sarà Sanremo, in prima serata su Rai 1, ha segnato il momento decisivo con la vittoria della Bove e il conseguente accesso al  Festival di Sanremo 2026  nella categoria  Nuove Proposte. Prodotto da Federico Nardelli, che ne è anche autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove,  Mattone è un brano introspettivo che racconta con sincerità il peso delle emozioni, la fragilità dei momenti più bui e la volontà di imparare a convivere con il dolore. Panorama.it

