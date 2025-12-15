sanremo 2026 tutti i big e le canzoni in gara

Sanremo 2026 si prepara a tornare dal 24 al 28 febbraio, con 30 grandi artisti in gara. Il direttore artistico Carlo Conti ha selezionato un cast variegato, rappresentativo di diversi generi musicali e pubblici, promettendo un festival ricco di emozioni e novità.

Sono 30 i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico Carlo Conti ha scelto artisti molto diversi tra loro sia per generi musicali sia per tipologie di pubblico a cui si rivolgono. Ci sono icone della musica italiana come Patty Pravo e J-Ax e giovanissimi molto popolari sui social come Samurai Jay, Nayt e Sayf, passando per cantanti affermati nel panorama musicale come Levante, Ermal Meta, Francesco Renga, Fedez e Tommaso Paradiso. La kermesse musicale, inoltre, domenica ha svelato i titoli dei brani in gara alimentando la curiosità di fan e appassionati. Lapresse.it

