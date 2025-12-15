Ecco i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026, con tutti i 30 Big che hanno ufficialmente svelato i titoli e i temi dei loro brani. La 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana si svolgerà dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston, segnando l'inizio del conto alla rovescia verso uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

© Lettera43.it - Sanremo 2026, i titoli delle canzoni in gara: l’elenco completo

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per Sanremo 2026. Tutti i 30 Big in gara hanno infatti sciolto le riserve sul titolo e sul tema principale del brano che porteranno sul palco del Teatro Ariston per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio prossimi. L’occasione è arrivata durante la finale di Sarà Sanremo, talent che ha decretato i due giovani che si uniranno ai vincitori del concorso Area Sanremo tra le Nuove Proposte. A trionfare Angelica Bove con la sua Mattone e Nicolò Filippucci grazie al brano Laguna. Ecco di cosa parlano le 30 canzoni dei Big di Sanremo 2026. Lettera43.it

???? Sanremo 2026: All 30 Artists / Tutti i 30 Cantanti

"Festival di Sanremo 2026": i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara - Scopri tutti i titoli delle canzoni dei 30 Big in gara a "Sanremo 2026" svelati durante “Sarà Sanremo”: artisti, temi e prime anticipazioni dei brani. alfemminile.com