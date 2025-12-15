sanremo 2026 i titoli delle canzoni dei 30 big in gera

Ecco i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara a Sanremo 2026, annunciati da Carlo Conti. L'edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio, promette una selezione variegata di brani che si preparano a conquistare il pubblico e la critica.

Carlo Conti ha svelato i titoli delle 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Il direttore artistico li ha annunciati domenica sera in occasione della finale di Sarà Sanremo, su Rai1, dedicata alla categoria Nuove Proposte. Raf, Ora e per sempre. Tredici Pietro, Uomo che cade. Tommaso Paradiso, I romantici. Patty Pravo, Opera. Fulminacci, Stupida sfortuna. Luché, Labirinto. Arisa, Magica favola. Serena Brancale, Qui con me. Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare. LDA e Aka7even, Poesie clandestine. Malika Ayane, Animali notturni. Mara Sattei, Le cose non sai di me. Lapresse.it

