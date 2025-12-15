Sanremo 2026 | di cosa parlano le canzoni dei Big?
Il 14 dicembre 2025, in diretta su Rai 1, sono stati svelati i titoli delle canzoni dei Big in gara a Sanremo 2026. L’evento ha suscitato grande attesa, offrendo uno sguardo sulle nuove proposte musicali che animeranno il festival. Ecco cosa raccontano le canzoni in gara, tra temi, emozioni e stili diversi.
Domenica 14 dicembre 2025, sono stati presentati in diretta su Rai 1 i titoli delle canzoni dei big in gara a Sanremo 2026. I brani raccontano un’Italia emotiva, attraversata da amori che resistono al tempo, fragilità personali, desiderio di contatto umano e una forte spinta alla rinascita. Un Festival che alterna introspezione e leggerezza, memoria e presente. L’amore è senza dubbio il tema più ricorrente, ma declinato in modi diversi. Raf, con Ora e Per Sempre, porta un brano autobiografico che racconta una storia d’amore nata alla fine degli anni Ottanta e cresciuta attraversando un mondo profondamente cambiato. Nonsolo.tv
