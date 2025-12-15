Domenica 14 dicembre 2025, sono stati presentati in diretta su Rai 1 i titoli delle canzoni dei big in gara a Sanremo 2026. I brani raccontano un’Italia emotiva, attraversata da amori che resistono al tempo, fragilità personali, desiderio di contatto umano e una forte spinta alla rinascita. Un Festival che alterna introspezione e leggerezza, memoria e presente. L’amore è senza dubbio il tema più ricorrente, ma declinato in modi diversi. Raf, con Ora e Per Sempre, porta un brano autobiografico che racconta una storia d’amore nata alla fine degli anni Ottanta e cresciuta attraversando un mondo profondamente cambiato. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Sanremo 2026: di cosa parlano le canzoni dei Big?

Leggi anche: Sanremo 2026: di cosa parlano le canzoni dei Big?

Leggi anche: Sanremo 2026, svelati i titoli e di cosa parlano le canzoni dei 30 Big in gara

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Di cosa parlano i testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2026? I cantanti svelano i significati nascosti; Sanremo 2026, i titoli delle 30 canzoni dei Big in gara al Festival; Di cosa parlano le canzoni in gara a Sanremo 2026; Sanremo 2026, le canzoni dei big e lo 'spoiler': da Fedez a Tommaso Paradiso, i messaggi dei big.

Sanremo 2026, di cosa parlano le canzoni in gara - Trenta canzoni scelte da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026: quali sono i temi dei brani sul palco a febbraio ... dilei.it