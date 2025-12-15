Sanguinetti solido come il granito Mati è sempre presente

Sanguinetti si conferma una presenza solida come il granito, mentre Mati dimostra continuità in campo. Tizi-Oualou 7.5 vede il palleggiatore francese gestire con precisione le alzate, evidenziando la qualità tecnica e tattica della squadra. La partita si anima con attacchi di mancino dei laterali, testimoniando l'efficacia delle strategie adottate.

TIZI-OUALOU 7.5: Il palleggiatore francese va fuori giri con la misura delle alzate, e la cartina tornasole di quanto avete letto sono i numerosi attacchi di mancino dei suoi laterali. Ha però un pregio sopra ogni altro: che gli errori gli scivolano addosso come nulla fosse, e allora è lui a prendersi direttamente sulle spalle il cambiopalla quando le cose non vanno benissimo, a piazzare la serie in battuta che riapre l’ultimo parziale, a riprendere in mano le redini della squadra in tempo per condurre in porto una vittoria esterna da stropicciarsi gli occhi. BUCHEGGER 6,5: Ci sono le murate a occhi chiusi, ci sono degli errori brutti anche se l’alzata è imprecisa: perché tra fare il punto e farlo fare agli avversari ci sono alcune sfumature di grigio. Ilrestodelcarlino.it

