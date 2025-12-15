Sandokan | Preziosi Westwick e Bloor raccontano l’anima dei loro personaggi
In questa intervista, Ed Westwick, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi condividono le sfide e le emozioni di interpretare i celebri personaggi di Salgari nella nuova serie di Sandokan, trasmessa su Rai 1. Un viaggio tra passione e nostalgia per rivivere le avventure del leggendario pirata.
Abbiamo incontrato Ed Westwick, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi per farci raccontare la sfida di ridare vita ai leggendari personaggi di Salgari nella nuova serie di Sandokan in onda su Rai 1. Su Rai 1, ogni lunedì, la nuova incarnazione di Sandokan sta facendo parlare molto di sé. L'adattamento contemporaneo dei romanzi di Emilio Salgari, infatti, sta dividendo il pubblico tra nostalgici e chi apprezza il nuovo approccio che la serie di Jan Maria Michelini con Can Yaman, sta portando avanti attraverso una scrittura indubbiamente più moderna e un buon numero di mezzi. A risultare quindi differenti, specialmente dalla fiction degli anni settanta, sono i personaggi, ora sicuramente più sfaccettati e consoni alle esigenze di un nuovo pubblico e un nuovo tempo. Movieplayer.it
