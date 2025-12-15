Sandokan | le anticipazioni trama e cast della terza puntata
Ecco le anticipazioni sulla terza puntata di Sandokan, in onda lunedì 15 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 1. La serie, ispirata ai romanzi di Emilio Salgari, continua a raccontare le avventure dell’eroe malese interpretato da un cast stellare, tra azione, intrighi e colpi di scena.
. Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo episodio della serata, mentre Brooke cerca di riscattarsi agli occhi del console, una nuova consapevolezza porta Sandokan e Marianna verso un villaggio Dayak nascosto nella giungla del Sarawak. Qui Sandokan si sottoporrà a una durissima prova che lo costringerà a confrontarsi con la sua identità più profonda, a lungo perduta. Tpi.it
