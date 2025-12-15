Sandokan con Can Yaman | una clip in anteprima della penultima puntata in onda lunedì 15 dicembre E sapete dov' è stata girata la serie?

Ecco una clip in anteprima della penultima puntata di Sandokan con Can Yaman, in onda lunedì 15 dicembre su Rai 1. La serie, girata in location esotiche, raddoppia gli appuntamenti settimanali in prima serata, regalando agli spettatori un appuntamento imperdibile con questa produzione internazionale di Lux Vide e Rai Fiction.

Sandokan, raddoppia l’appuntamento settimanale in prima serata su Rai 1. La serie evento internazionale – prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – andrà in onda stasera in tv, lunedì 15 dicembre con la penultima puntata (qui tutte le anticipazioni), e domani, martedì 16 dicembre, con l’attesissimo gran finale. Da romanzo a serie tv: il successo di Sandokan. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Amica.it

SANDOKAN Trailer Ufficiale (2025) Can Yaman, Alessandro Preziosi | RAI 1

