L'ultima puntata di Sandokan, in onda martedì 16 dicembre 2025 su Rai 1, conclude le avventure della celebre Tigre della Malesia. Tra azione, passione e conflitti, la serie si appresta a chiudere un capitolo memorabile della televisione italiana. Ecco le anticipazioni di questa emozionante finale.

© Davidemaggio.it - Sandokan, anticipazioni ultima puntata di martedì 16 dicembre 2025

© Boom PR La Tigre della Malesia torna su Rai 1 con le sue avventure ricche di azione, passione e conflitti. Il nuovo Sandokan di Can Yaman sarà protagonista di quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e, oltre a portare in scena le sue avventure, racconterà anche l’origine del mito: chi è davvero il protagonista, come ha conosciuto il suo fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e com’è nato il duello senza fine tra lui e Brooke (Ed Westwick). Le puntate saranno disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata di martedì 16 dicembre 2025. Davidemaggio.it

Sandokan, Anticipazioni Terza Puntata: Sandokan e il mistero del Sarawak!

Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata del 16 dicembre: nel finale di stagione il pirata è in pericolo - Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Sandokan in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. fanpage.it