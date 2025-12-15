Sandokan anticipazioni ultima puntata di martedì 16 dicembre 2025
L'ultima puntata di Sandokan, in onda martedì 16 dicembre 2025 su Rai 1, conclude le avventure della celebre Tigre della Malesia. Tra azione, passione e conflitti, la serie si appresta a chiudere un capitolo memorabile della televisione italiana. Ecco le anticipazioni di questa emozionante finale.
© Boom PR La Tigre della Malesia torna su Rai 1 con le sue avventure ricche di azione, passione e conflitti. Il nuovo Sandokan di Can Yaman sarà protagonista di quattro prime serate dirette da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e, oltre a portare in scena le sue avventure, racconterà anche l’origine del mito: chi è davvero il protagonista, come ha conosciuto il suo fedele Yanez (Alessandro Preziosi) e com’è nato il duello senza fine tra lui e Brooke (Ed Westwick). Le puntate saranno disponibili su RaiPlay dopo la messa in onda. Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata di martedì 16 dicembre 2025. Davidemaggio.it
Sandokan, Anticipazioni Terza Puntata: Sandokan e il mistero del Sarawak!
Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata del 16 dicembre: nel finale di stagione il pirata è in pericolo - Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Sandokan in onda martedì 16 dicembre alle ore 21:30 su Rai1. fanpage.it
Sandokan, anticipazioni ultima puntata del 16 dicembre: resa dei conti finale tra Sandokan e Brooke - L’ultima serata di Sandokan, in onda martedì 16 dicembre su Rai 1 e RaiPlay, porta la storia al suo punto di massima tensione. ilmattino.it
Siamo quasi in dirittura d’arrivo con #Sandokan. Domani il finale di stagione, ma stasera quali sorprese ci hanno riservato i due fratellini #Sandokan & #Yanez Grazie @axelvassallo per le puntuali anticipazioni! x.com
SANDOKAN - ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI CHE ANDRANNO IN ONDA LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2025 SU RAI UNO - facebook.com facebook