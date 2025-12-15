Sandokan 15 e 16 dicembre ultimi episodi su Rai1 | le anticipazioni

Sandokan torna in onda su Rai1 con gli ultimi due episodi della serie, trasmessi il 15 e 16 dicembre. La produzione internazionale, realizzata da Lux Vide e Rai Fiction, conclude così il suo appuntamento settimanale, offrendo agli spettatori un finale ricco di suspense e avventura.

Sandokan raddoppia l’appuntamento settimanale in prima serata su Rai 1. La serie evento internazionale, prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction andrà in onda dopo stasera, lunedì 15 dicembre, anche martedì 16 dicembre con gli episodi finali, ‘Morte di un pirata’ e ‘Il prezzo della riscossa’. La serie è disponibile anche in 4K su Rai 4K, al canale 210 di Tivùsat, la Tv satellitare gratuita visibile in tutta Italia. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Lapresse.it

