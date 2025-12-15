San Giovanni a Teduccio vandalizzato il centro Asterix

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, il Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio è stato vittima di un atto di vandalismo e furto. L'episodio ha causato danni alla struttura, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità, che si sono immediatamente attivate per le indagini e per garantire la riapertura del centro.

san giovanni a teduccio vandalizzato il centro asterix

© 2anews.it - San Giovanni a Teduccio, vandalizzato il centro Asterix

Furto e vandalismo la scorsa notte nel Centro Giovanile Asterix, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. La scorsa notte, intorno alle ore 3, il Centro Giovanile Asterix, situato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli ha subito un grave episodio di furto e vandalismo, con danni ai locali e asportazione di attrezzature . 2anews.it

Un murales di Maradona sulle palazzine di San Giovanni a Teduccio

Video Un murales di Maradona sulle palazzine di San Giovanni a Teduccio

san giovanni teduccio vandalizzatoA Napoli vandalizzato il centro Asterix a San Giovanni a Teduccio - La scorsa notte, intorno alle ore 3, il Centro Giovanile Asterix, situato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli ha subito un grave episodio di furto e vandalismo, con danni ai locali e as ... ansa.it

san giovanni teduccio vandalizzatoVandalizzato il centro Asterix - A notte fonda ignoti hanno danneggiato la sede e portato via materiale dal centro di aggregazione per giovani di San Giovanni a Teduccio ... rainews.it