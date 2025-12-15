San Giovanni a Teduccio vandalizzato il centro Asterix

Nella notte, il Centro Giovanile Asterix a San Giovanni a Teduccio è stato vittima di un atto di vandalismo e furto. L'episodio ha causato danni alla struttura, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità, che si sono immediatamente attivate per le indagini e per garantire la riapertura del centro.

