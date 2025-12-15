San Gennaro Miracolo di dicembre - le info

Il 16 dicembre si rinnova l'appuntamento con il miracolo di San Gennaro, il patrono di Napoli. Le celebrazioni avranno inizio alle 9 nella Cappella del Tesoro del duomo, coinvolgendo fedeli e visitatori in un momento di fede e tradizione legato al celebre miracolo.

ORE 10.56: SI E' COMPIUTO IL MIRACOLO DI SAN GENNARO DI DICEMBRE

Napoli, il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 - Martedì 16 dicembre, dalle 8:50, si rinnova l'appuntamento di Napoli e dei devoti di tutto il mondo con il Prodigio della liquefazione

