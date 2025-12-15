San Donato i vasi storici del vecchio ospedale tornano a nuova vita all’ingresso

L’ingresso dell’ospedale San Donato di Arezzo si rinnova grazie alla riqualificazione dei vasi storici del vecchio ospedale. L’intervento, realizzato dall’azienda Ardi Garden di Nuredini Artan, ha trasformato l’area di accesso principale in uno spazio più accogliente, ricco di piante, fiori e colore, valorizzando un patrimonio storico e migliorando l’ambiente per chi passa di lì.

Un ingresso più accogliente, curato e ricco di storia e colore. Grazie alla donazione e al lavoro dell'azienda Ardi Garden di Nuredini Artan, l'area di accesso principale dell'ospedale San Donato di Arezzo è stata abbellita con piante e fiori ornamentali collocati all'interno dei vasi storici del.