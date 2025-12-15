Samuel Bastien dal coma al ritorno nel calcio | I medici dissero che non mi sarei mai più svegliato

La straordinaria rinascita di Samuel Bastien: dopo essere stato in coma per sette mesi e ricevendo previsioni disperate dai medici, il centrocampista congolese di 29 anni è tornato a calcare i campi da calcio. La sua storia è un esempio di forza e determinazione, dimostrando che anche le sfide più difficili possono essere superate.

La storia incredibile di Samuel Bastien, centrocampista congolese di 29 anni, tornato a giocare a 7 mesi dal coma: "I medici avevano detto che non mi sarei più risvegliato. Poi mi dissero che non avrei più giocato. Ora sono di nuovo qui".