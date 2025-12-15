Samuel Bastien dal coma al ritorno nel calcio | I medici dissero che non mi sarei mai più svegliato

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La straordinaria rinascita di Samuel Bastien: dopo essere stato in coma per sette mesi e ricevendo previsioni disperate dai medici, il centrocampista congolese di 29 anni è tornato a calcare i campi da calcio. La sua storia è un esempio di forza e determinazione, dimostrando che anche le sfide più difficili possono essere superate.

Immagine generica

La storia incredibile di Samuel Bastien, centrocampista congolese di 29 anni, tornato a giocare a 7 mesi dal coma: "I medici avevano detto che non mi sarei più risvegliato. Poi mi dissero che non avrei più giocato. Ora sono di nuovo qui". Fanpage.it

NOI SIAMO L'AVELLINO HD

Video NOI SIAMO L'AVELLINO HD